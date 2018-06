Modelo choca ao posar nua em frente ao Muro das Lamentações

Marisa Papen surge no local sagrado para os judeus em Jerusalém.

Shmuel Rabinovich, rabino do Muro das Lamentações, afirma que o comportamento de Marisa é "grave e lamentável".



Esta não é a primeira vez que a modelo belga surge completamente nua em público. Marisa já foi detida por ter posado sem roupa num antigo templo egípcio, em Luxor. Sobre essa mesma liberdade, Marisa defende que a sua abordagem serve para arrancar máscaras e explicou que se deve questionar "as fronteiras da religião e política".







Esta quinta-feira, a modelo decidiu defender-se após todas as críticas: "Estou perplexa com o fato de pessoas que acreditam que Deus criou os nossos corpos pensem que a pele é ofensiva".



"Expliquem-me, Deus criou-nos e depois decidiu que os nossos corpos eram ofensivos ou 'maus'", questionou ainda.









