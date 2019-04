Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Modelo droga-se para combater fobia de andar de avião e acaba internada

Russa de 27 anos luta pela vida depois de ter sofrido uma intoxicação aguda.

18:24

Uma modelo russa, Sofia Edigarova, de 27 anos, está internada a lutar pela vida depois de ter sofrido uma intoxicação na sequência de ter tomado drogas para combater a sua fobia de andar de avião.



Segundo avança o site The Sun, a mulher recebeu os primeiros tratamentos médicos durante o voo, que tinha a cidade russa de Omsk como destino, mas acabou por ser transportada para o hospital de São Petersburgo, na Rússia.



"A equipa solicitou assistência médica e, após a aterragem, foi levada para o hospital com uma intoxicação aguda devido a uma substância psicotrópica", relatou uma testemunha, de acordo com a mesma fonte.



Para amenizar a fobia de andar de avião, a modelo tomou metanfetamina, com o objetivo de controlar o medo.



A mãe da vítima não adiantou quaisquer pormenores.