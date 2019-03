Homem rouba atenções a mulher que posa em biquíni na praia

Mulher tentava encontrar a melhor pose para a fotografia quando o homem surge em plano de fundo.

Uma mulher que posava para uma fotografia em biquíni, na praia, acabou por ser "ofuscada" por um homem, em plano de fundo do retrato que se passeava no areal.Foi o homem, de meia idade, que acabou por roubar todas as atenções e enquanto a mulher tentava encontrar o melhor ângulo para a fotografia.O vídeo acabou por se tornar viral nas redes sociais. No Twitter já conta com 19 milhões de visualizações e milhares de partilhas.A maior parte dos tweets partilhados faz referência a um único protagonista - o homem de calções de banho pretos.