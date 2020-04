Modelo e ex-coelhinha da Playboy encontrada morta aos 33 anos

A modelo e antiga coelhinha da Playboy, Ashley Mattingly, foi encontrada morta aos 33 anos, segundo avança o site TMZ.A morte terá ocorrido na passada quarta-feira, dia 15 de abril, mas o corpo só foi encontrado na sexta-feira, depois de uma amiga ter avisado a polícia que não conseguia falar com Ashley.Segundo o site TMZ, a modelo lutava contra o abuso de substâncias psicotrópicas e já tinha um longo historial de luta contra o alcool.Ashley foi 'playmate' no mês de abril de 2011, depois de ter sido vítima de violência doméstica por parte do namorado alguns anos antes.