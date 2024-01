Modelo foi encontrada morta dois anos após ter estado na ilha privada de Jeffrey Epstein

Leia também Estrela da Liga inglesa nega envolvimento no caso em que Jeffrey Epstein está acusado de tráfico sexual "o refúgio perfeito para o tráfico de mulheres jovens e meninas menores de idade para servidão sexual, abuso infantil e agressão sexual".

Caso Epstein



Em 2005, a polícia da Florida deteve Jeffrey Epstein, suspeito de pagar a uma rapariga de 14 anos por sexo. Dezenas de outras menores de idade descreveram abusos idênticos, mas os procuradores permitiram que o magnata se declarasse culpado em 2008 de uma acusação que envolvia uma única vítima. O condenado cumpriu 13 meses num programa de liberdade de trabalho.



Quando mais pormenores e denúncias vieram a público, em julho de 2019, Jeffrey Epstein foi detido. Um mês depois, foi encontrado morto aos 66 anos na cela enquanto aguardava julgamento. A morte foi declarada como suicídio.

Uma modelo de dupla nacionalidade cazaque e russa foi encontrada morta dois anos após ter sido levada de avião para a ilha privada de Jeffrey Epstein, relatou o jornal Daily Mail.Ruslana Korshunova morreu aos 20 anos, em Nova Iorque, Estados Unidos. O caso remonta a 2008, mas está agora a ser suscitado devido aos novos pormenores conhecidos sobre o caso em que J effrey Epstein está acusado de tráfico sexual Anos após a morte do magnata norte-americano, o caso continua a gerar polémica. Esta quinta-feira, o jornal The New York Times divulgou alguns dos nomes mencionados no processo, entre os quais o Príncipe André de Inglaterra e os ex-presidentes dos Estados Unidos Bill Clinton e Donald Trump.Outras suspeitas sugerem que diversas celebridades estiveram na ilha privada de Jeffrey Epstein, nas Virgins Islands. De acordo com o jornal The Independent, uma queixa do procurador-geral das Virgins Islands contra o magnata descreveu o local comoEm junho de 2006, aos 18 anos, Ruslana Korshunova voou de Nova Iorque com Jeffrey Epstein e outros amigos para a ilha. Não existem certezas sobre o que aconteceu nem sobre a forma como a modelo conheceu o magnata.Nos dois anos seguintes, Ruslana Korshunova envolveu-se com um oligarca e com um revendedor de carros de luxo. Ambas as relações duraram meses e a modelo inscreveu-se num grupo de autoajuda considerado extremista. Pouco tempo depois de se inscrever num dos cursos, foi encontrada morta na rua onde residia, em Wall Street.Ruslana Korshunova nasceu no Cazaquistão e era filha de pais russos. A carreira de modelo explodiu em 2005 com a participação na Semana da Moda de Nova Iorque.Posou para fotógrafos famosos e protagonizou campanhas publicitárias de marcas de cosmética globalmente conhecidas. O portfólio da modelo incluiu trabalhos para a elite da moda internacional. Ruslana Korshunova esteve na capa da revista Vogue russa e da Elle francesa.A "Rapunzel russa", como chegou a ser conhecida, encontrava-se no auge da carreira no ano em que viajou no avião de Jeffrey Epstein para a ilha privada do magnata.