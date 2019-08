Morre com doença pulmonar após fumar cigarros eletrónicos

Um homem norte-americano desenvolveu uma doença pulmonar após ter começado a consumir cigarros eletrónicos, de acordo com a imprensa internacional.Esta morte nos EUA está a levantar preocupações acerca da utilização destes aparelhos como substitutos do tabaco tradicional. Acredita-se que seja o primeiro óbito relacionado com cigarros eletrónicos em todo o mundo.A vítima não foi identificada pelas autoridades mas sabe-se que residia no estado de Illinois e que tinha uma idade compreendida entre os 17 e os 38 anos.Cerca de 200 pessoas já contraíram doenças respiratórias graves após terem utilizado aparelhos de tabaco não combustível - cigarros eletrónicos ou tabaco aquecido -, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças. Estes pacientes apresentavam lesões por inalação, o que levava os médicos a acreditar que os pulmões reagiam a uma substãncia existente nos dispositivos.A utilização destes aparelhos tem crescido junto da população mundial, uma vez que aparentemente os riscos e os perigos associados ao seu consumo são menores do que os do tabaco tradicional. O organismo de Segurança Pública do Reino Unido chegou mesmo a aconselhar o uso destes dispositivos, alegando que seriam uma ferramenta eficaz para quem quisesse deixar de fumar.No entanto, vários investigadores já vieram alertar para os efeitos desconhecidos que as substâncias utilizadas nestes aparelhos podem ter na saúde humana, reforçando a necessidade de conhecer os resultados a longo prazo e de reforçar a regulamentação dos mesmos.