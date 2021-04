Confirmada a morte de todos os tripulantes do submarino que afundou na Indonésia

A embarcação encontrava-se a cerca de 100 quilómetros de Bali e desapareceu durante exercícios. Confirmar-se-ia depois o seu afundamento.



O chefe militar indonésio confirmou este domingo a morte dos 53 tripulantes do submarino que afundou, na passada quarta-feira, segundo o Channel News Asia.Na quinta-feira, foram encontrados os destroços do submarino e temia-se o pior. As autoridades tentaram salvar os navegadores mas o chefe militar da Indonésia acabou por confirmar a morte dos ocupantes do KRI Nanggala 402.O presidente do país, Joko Widodo, reagiu este domingo: "Esta tragédia chocou toda a gente. Não apenas as famílias das 53 vítimas e a marinha, mas todo o povo da Indonésia."