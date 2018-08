A informação foi avançada pelo seu agente, citado pela AP.

15:00

A cantora Aretha Franklin morreu esta quinta-feira aos 76 anos, depois de uma luta de oito anos contra o cancro. A informação foi confirmada à AP pelo próprio agente da artista.Aretha Franklin, comummente apelidada pela indústria musical como a "rainha do soul", morreu rodeada dos familiares na sua casa em Detroit, nos EUA. A última vez que atuou perante o público foi em novembro de 2017, num evento solidário contra a SIDA, no mesmo ano em que anunciou que se iria aposentar.Nascida em Menphis, no estado americano do Tennessee, a 25 de março de 1942, Aretha Franklin iniciou o seu percurso na música aos 14 anos quando gravou os seus primeiros discos na igreja do pai, um pastor batista. Rapidamente se tornou uma estrela do Gospel e mais tarde do R&B e do Soul, géneros pelos quais ficará eternamente conhecida.Um dos seus maiores sucessos musicais foi "Respect".