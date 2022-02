Morreu ator Moses J. Moosley da série 'The walking dead'

O ator Moses J. Moosley, conhecido por interpretar um papel na série "The Walking Dead", morreu aos 31 anos.Um membro da família anunciou ao site TMZ que o corpo foi encontrado na passada quarta-feira na zona da ponte do Hudson em Stockbridge, nos Estados Unidos da América. O ator estava desaparecido desde domingo.Os familiares contactaram as autoridades e hospitais mas sem sucesso. A família decidiu contactar a empresa "Onstar", que trabalha com detetives para encontrar carros desaparecidos, conseguindo localizar a viatura do ator e foi através dessa informação que foi possível encontrar o corpo de Moosley.A família acredita que o ator terá sido morto com um tiro, no entanto, prosseguem investigações das autoridades policiais, para identificar a verdadeira razão do desaparecimento e morte de Moses J. Moosley.