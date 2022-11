Morreu Clarence Gilyard Jr., a estrela de 'Top Gun' e 'Die Hard'

O ator de 'Top Gun' e 'Die Hard', Clarence Gilyard Jr., morreu esta segunda-feira aos 66 anos.Clarence Gilyard Jr., que abandonou Hoollywood para se tornar professor de cinema e teatro na UNLV College of Fone Arts em Las Vegas, nos EUA, morreu vítima de uma doença prolongada, segundo o Daily Mail. Em comunicado, a universidade afirmou que o ator seria "amado" e que foram "abençoados" por terem tido oportunidade de conviver com Gilyard Jr..A estrela estreou-se nos cinemas, em 1986, com o filme 'Top Gun'. O ator brilhou ao lado de Tom Cruise. Em 1988, Clarence Gilyard Jr. brilhou no filme 'Die Hard', onde interpretou Theo.