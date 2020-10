Morreu Eddie Van Halen aos 65 anos com cancro. Conheça a história de um dos maiores guitarristas do rock'n'roll

Morreu o músico do Rock Eddie Van Halen, aos 65 anos, vítima de um cancro na garganta, esta terça-feira.

O filho partilhou a notícia nas redes sociais com uma declaração ao pai. "Não acredito que tenho de escrever isto, mas o meu pai, Edward Lodewijk Van Halen, perdeu a sua longa e árdua batalha contra o cancro esta manhã. Ele foi o melhor pai que alguma vez podia ter tido. Todos os momentos que partilhei com ele, no palco e fora dele, foram um privilégio. O meu coração está desfeito e acho que nunca vou recuperar desta perda", escreveu Wolfgang Van Halen, filho de Eddie.



Wolfgang tocava baixo na banda do pai desde 2007, altura em que a banda voltou a atuar com o guitarrista original, David Lee Roth.





pic.twitter.com/kQqDV7pulR

— Wolf Van Halen (@WolfVanHalen) October 6, 2020

Eddie Van Halen era um imigrante que surgiu em Pasadena com um ouvido para o rock'n'rol e para a guitarra bem ao estilo de Jimi Hendrix. Era inovador, agitado e a sua música inspirou uma geração inteira à medida que a banda Van Halen, que fundou, alcançava o estrelato na MTV. Vendeu multiplatina em mais de 10 álbuns consecutivos.

Eddie e o irmão Alex fundaram a banda Van Halen no início dos anos 70 em Los Angeles e rapidamente se tornaram um sucesso antes mesmo de lançar o álbum de estreia homónimo em 1978.

O álbum disparou para a posição 19 na Billboard, tornando-se uma das estreias de maior sucesso da década.