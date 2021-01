Morreu Larry King, famoso apresentador de televisão norte-americano, infetado com Covid-19

A debilitada saúde de Larry King levou à construção da Fundação Larry King Cardiac, uma organização sem fins lucrativos destinada a ajudar as pessoas sem seguro de saúde a pagar pelos cuidados médicos.



O apresentador tinha diabetes tipo 2, já havia sofrido vários ataques cardíacos, em 2017 superou um cancro no pulmão e há dois anos foi submetido a um procedimento para tratar a angina.



Larry King foi apresentador na CNN por 25 anos no programa "Larry King Live" onde gravou mais de seis mil programas.

Morreu aos 87 anos Larry King, famoso apresentador de televisão norte-americano, infetado com Covid-19.O apresentador Larry King, tinha sido hospitalizado com a Covid-19 em Los Angeles no início de janeiro. Devido aos protocolos do hospital, os três filhos de King não puderam visitá-lo.