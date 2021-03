Morreu Lou Ottens, o "pai" da cassete. Tinha 94 anos

Lou Ottens, o inventor da cassete e um dos pioneiros do CD, morreu no passado sábado, aos 94 anos, na sua casa em Duizel, na Holanda.





fita cassete envolta em plástico. A novidade foi apresentada numa feira e tecnologias com o slogan "

mais pequena que um maço de cigarros".



Ottens acabou por assinar um acordo com os japoneses da Sony para a utilização do mecanismo da Philips.



Numa entrevista, citada pelo Dutch News, o criador da cassete admitiu que se arrependia de não ter criado aquele que seria o dispositivo utilizado para as cassetes de fita, o Walkman, que acabou por nascer através das mãos da Sony.





A informação foi divulgada pela imprensa holandesa.O engenheiro começou por trabalhar para a empresa Philips, em 1952, tendo-se tornado chefe do departamento de desenvolvimento de produtos. O primeiro gravador portátil chegou a ter mais de um milhão de unidades vendidas.Acabaria por inventar a cassete de fita, substituindo assim o antigo sistema de fita de bobine. No novo modelo seria mais pequeno, de forma a caber no bolso de um casaco.1963. Nascia assim a primeiraO engenheiro seria ainda respnsável pelo lançamento da tecnologia do disco compacto (conhecido como CD). Ottens viria a estabelecer uma nova parceria entre a Philips e a Sony de forma a tornar o padrão do CD mundial.