Morreu o ator brasileiro Mário César Camargo

O ator brasileiro, Mário César Camargo, faleceu esta segunda-feira, aos 75 anos depois de se sentir mal e cair na rua, em Belo Horizonte, no Brasil. O funeral vai realizar-se esta quarta-feira.



Segundo o site G1, Mário nasceu em Marília, interior de São Paulo, Brasil, mas morava em Belo Horizonte desde 1988.





Mário César deixa a mulher Monica Belisário e a filha Laura, de 29 anos.

O artista passou por diversos canais brasileiros e fez parte do elenco de várias novelas de sucesso. Ficou conhecido do público português em novelas como "Terra Nostra", Chocolate com Pimenta e "Insensato Coração".