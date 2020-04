Morreu o ator Irrfan Khan aos 53 anos, popularizou-se em Quem Quer Ser Milionário e Jurassic Park

Morreu o ator Irrfan Khan, aos 53 anos, devido a uma infeção no cólon. O ator popularizou-se em filmes como Jurassic Park e Quem Quer Ser Milionário.Irrfan Khan, estela de Bollywood, estava internado no hospital de Mumbai na Índia. Lutava contra um cancro há alguns anos mas estava a recuperar com tratamentos intensivos.Participou nas gravações de um filme de Bollywood que saiu em março. Acabou por ser encaminhado de urgência para o hospital esta terça-feira, com uma infeção, e acabou por não resistir.