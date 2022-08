Corpo do cantor escocês Darius Campbell encontrado no apartamento em Minnesota

O cantor escocês Darius Campbell Danesh foi encontrado morto, no dia 11 de agosto, no apartamento onde vivia no Minnesota, EUA, segundo divulgou a família de Darius. O artista tinha 41 anos.O cantor ficou conhecido pela participação em vários programas de talentos, como o Popstars, em 2001, e o Pop Idol, um ano depois.