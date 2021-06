Morreu o chefe da família mais numerosa do mundo

Ziona Chana, de 76 anos, "chefe da maior família do mundo", morreu este domingo no estado indiano de Mizoram, e deixa para trás 38 mulheres, 89 filhos e 33 netos.

Foi o primeiro-ministro de Mizoram que confirmou a notícia da morte na rede social Twitter. "É com o coração pesado que me despeço do Mr. Zion, de 76 anos, que se acredita ser o chefe da maior família do mundo com 38 esposas e 89 filhos", afirma.



With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world's largest family, with 38 wives and 89 children.

Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.

A causa da morte ainda não foi revelada mas Chana sofria de diabetes e hipertensão. De acordo com a BBC, os médicos afirmaram que o estado de saúde do homem piorou em casa e que foi levado com urgência para o hospital, mas já não havia nada a fazer.

Chana era líder de uma seita cristã, Chana Pawl, que pratica a monogamia e que foi fundada pelo avô em 1942. Há duas mil pessoas a seguir esta seita. No entanto é difícil de confirmar se, de facto, o Mr. Zion tem a maior família do mundo, uma vez que outras pessoas já reivindicaram o título.

Viviam numa casa de quatro andares apelidada de "Chuuar Than Run", ou Casa da Nova Geração, com 100 quartos. Todas as esposas dormiam juntas num quarto perto do privado de Chana.

De acordo com a Reuters, Ziona Chana nasceu em 1945 e conheceu a primeira esposa, três anos mais velha, quando tinha 17 anos.