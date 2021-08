Morreu o comediante Sean Lock. Tinha 58 anos

Morreu o comediante Sean Lock, vítima de cancro. O reconhecido comediante do Reino Unido tinha 58 anos e liderava o programa de comédia '8 Out of 10 Cats' de Jimmy Carr."É com grande tristeza que anunciamos a morte de Sean Lock. Morreu em casa vítima de cancro e ao lado da família", pode ler-se num comunicado do agente.Lock nasceu em Woking, Surrey, no Reino Unido e já depois de ter deixado a escola veio a desenvolver um cancro na pele, atribuído à exposição ao sol. Após recuperar totalmente da doença, Lock iniciou uma carreira na comédia.Uma das primeiras aparições profissionais na TV aconteceu em 1993. Em 2000, Sean Lock ganhou o prémio de melhor stand-up ao vivo no British Comedy Awards.