Morreu Peter Kirstein, o pai da Internet que deu à Rainha Isabel II o seu próprio e-mail

Morreu Peter Kirstein, um cientista de computação britânico mais conhecido por ser o pai da Internet europeia. Peter morreu em sua casa, em Londres, aos 86 anos.





TCP/IP, um conjunto de protocolos de comunicação entre computadores feito em rede para partilhar informação.



Segundo a filha do cientista, Sara Lynn Black, ao jornal New York Times, o britânico sofria de cancro no cérebro e terá sido essa a causa da sua morte.Kirstein foi pioneiro como cabeça por detrás do sistema

O britânico Kirstein deu inclusive à rainha Elizabeth II o seu próprio endereço de e-mail, o HME2, em 1976. A rainha tornou-se um dos primeiros chefes de Estado a enviar um email graças ao cientista.