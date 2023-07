Moscovo acusa Kiev de 'terrorismo' após ataque a aeroporto de Vnukovo

A Rússia afirmou, esta terça-feira, que a Ucrânia atacou Moscovo com pelo menos cinco drones em infra-estruturas civis, incluindo um aeroporto em Moscovo, avança a Reuters.A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova considera o incidente um "ato de terrorismo"."A tentativa do regime de Kiev de atacar uma área onde estão localizadas infra-estruturas civis, incluindo o aeroporto, que por acaso também recebe voos estrangeiros, é mais um ato de terrorismo", escreveu Zakharova no Telegram.Vários drones atacaram Moscovo e a sua região, interrompendo temporariamente as operações de voo no grande aeroporto de Vnukovo.As aterragens e descolagens em Vnukovo foram restringidas durante várias horas. Vários voos provenientes da Rússia, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Egipto foram desviados.De acordo com um comunicado, as defesas aéreas destruíram quatro dos drones, e o quinto ficou bloqueado e despenhou-se.Não há registo de vítimas ou danos em resultado do "ataque terrorista", disse o Ministério.