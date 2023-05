Madrugada marcada por ataque de drones em Moscovo e Kiev

Pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas esta madrugada de terça-feira num "ataque massivo" de drones russos à capital ucraniana, Kiev, de acordo com as autoridades locais.

Dados preliminares revelam que mais de 20 drones Shahed, de fabrico iraniano, foram intercetados e destruídos pelas forças de defesa aérea, informou a administração militar de Kiev.

Destroços dos drones caíram sobre um prédio de vários andares no bairro de Holosiivsky, no sul da capital ucraniana. "Uma pessoa morreu, uma idosa foi hospitalizada, duas vítimas foram assistidas no local", disse o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, na plataforma Telegram.













Também em Moscovo, um ataque de drones esta madrugada causou "danos menores" em vários edifícios, disse o presidente da câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin.

"No início desta manhã, um ataque com drones causou danos menores em vários edifícios. Todos os serviços de emergência da cidade se encontram no local", escreveu Sobyanin, na plataforma Telegram.

O responsável indicou que não há feridos graves e que uma investigação ao sucedido está em curso.