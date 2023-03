Mulher afoga a avó por não ter condições para a colocar num lar nos EUA

Heidi Michelle Matheny, de 35 anos, confessou ter afogado a avó, de 93, numa pia e banheira em Ohio, nos Estados Unidos da América. Heidi disse que não tinha condições de colocar a idosa num lar, pelo que acreditou que deveria cometer o crime.A vítima estava a lavar a loiça quando foi atacada pela primeira vez pela neta. A idosa demonstrou sinais de resistência, mas acabou por perder os sentidos. Após afogar a avó na pia, com medo de que ainda estivesse viva, decidiu afogá-la na banheira por mais 15 minutos.O crime remonta a novembro do ano passado. Aconteceu na sequência de uma ida ao médico, depois deste a aconselhar a colocar a avô numa casa de repouso."Ela tinha ataques de pânico todas as noites. Estava stressada. Ela não devia ter que viver assim", revelou a mulher.Ao início, aquando dos crimes, Heidi declarava-se inocente. Depois de uma avaliação psicológica a declarar apta para ser julgada, a mulher assumiu os crimes e vai ser agora julgada pela morte da avó.