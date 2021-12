Mulher bêbada tenta enganar a polícia no teste do balão ao beber... álcool gel

Uma mulher que conduzia alcoolizada tentou enganar a polícia ao engolir desinfetante para as mãos antes de fazer um teste do balão, sem se aperceber de que o gel continha mais álcool.



Sophie Nutter, de 29 anos, foi apanhada a conduzir de forma descontrolada pela estrada com quatro pneus furados e o pára-brisas partido, avançou o The Sun.



Quando a polícia a parou para fazer um teste do balão ao álcool em Beverley, Inglaterra, a mulher, que aparentava ter os olhos vidrados, bebeu um gole de desinfetante para as mãos que tinha no carro, numa tentativa frustrada de reduzir a leitura de álcool.



O resultado do teste foi de 52mcg de álcool em 100ml de ar, sendo que o limite legal é 35mcg.



Sophie foi condenada a trabalho comunitário durante um ano, proibida de dirigir por 23 meses e ao pagamento de cerca de 117 euros pelas despesas.



É a segunda vez que a mulher evita por pouco a prisão, tendo sido detida no ano passado por porte de heroína e crack com a intenção de vender.