Mulher alcoolizada esfaqueia o gato dez vezes e coloca-o no frigorífico

Suzanne Bennett, uma mulher britânica, bebeu três garrafas de vinho branco e, alcoolizada, esfaqueou o animal de estimação, um gato, cerca de dez vezes, no passado dia 19 de janeiro. A mulher colocou o corpo do animal ao lado das refeições que tinha no frigorífico e, de seguida, ligou para as autoridades a confessar o crime que tinha cometido.



Poppy, o gato, sobreviveu graças à rápida intervenção veterinária. Quando as autoridades chegaram ao local, em Manchester, conseguiram ouvir o gato a miar dentro do eletrodoméstico, e ver que Poppy tinha feridas na perna e no pescoço.

"Não sei quantas vezes o esfaqueei", afirmou a mulher em tribunal. O ato ocorreu a 19 de janeiro, mas Suzanne só agora soube a pena - está condenada a realizar trabalhos comunitários durante 18 meses, a completar um tratamento de álcool de nove meses, pagar uma multa de cerca de 115 euros.

De acordo com a informação avançada pelo The Sun, a mulher também não poderá ter nenhum animal de estimação durante os próximos cinco anos e terá que pagar os custos da intervenção veterinária que o animal precisou.