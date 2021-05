Mulher obesa estrangula marido com as nádegas enquanto o obriga "a implorar por perdão"

Uma mulher russa foi condenada por homicídio após, segundo as autoridades ter "estrangulado o marido com as nádegas", sentando-se em cima dele durante uma discussão em casa.

Segundo o Daily Star, Tatyana O., que pesa 102 kg, sentou-se em cima do companheiro, Aidar, e recusou sair até este lhe dar razão e "implorar por perdão". A filha do homem assistiu a tudo e, ao ver o pai a ser sufocado pela madrasta, correu pelas ruas de Novokuznetsk a pedir ajuda.

Uma vizinha acorreu ao local, mas acabou por não intervir por considerar que "se tratava de um assunto a ser resolvido por marido e mulher". Tatyana terá dito à vizinha que estava a tentar "acalmar" o marido, depois de os dois terem estado a beber.

Segundo a investigação, Tatyana estava a esmagar as vias respiratórias de Aidar. Momentos depois a mulher percebeu que o marido estava morto e gritou, fazendo com que a vizinha acorresse ao local novamente.

Foi chamada uma ambulância, mas o óbito foi declarado no local.

Os exames médicos revelaram que Aidar "morreu de asfixia devido a bloqueio das vias respiratórias, uma vez que tinha a cara alojada no colchão com a mulher sentada sobre o seu pescoço, usando as pernas para que não conseguisse respirar".

"Estrangulou-o até á morte com as nádegas depois de ter estado a consumir álcool", escreve a Life, citando o relatório da autópsia.

Ouvida em primeiro inquérito, Tatyana disse não ter intenção de matar o marido, pelo que a acusação de homicídio qualificado foi mudada para homicídio por negligência. No julgamento., acabou condenada a 18 meses de prisão e terá ainda que pagar cerca de dois mil euros à família do marido, por danos morais.