Mulher com cancro em risco de não receber tratamento devido ao coronavírus. Paciente a bordo de navio em quarentena

"É muito perturbador", afirmou Kari numa entrevista via telefone do navio esta sexta-feira. A doente, de 60 anos, receia também adoecer ainda mais devido à exposição ao vírus respiratório, especialmente perigoso para pessoas com doenças crónicas. "Corro muitos riscos", sublinhou Kolstoe, cuja forma rara de cancro neuroendócrino está espalhada por todo o corpo. "Ficar aqui não é bom", relembrou.





O navio cruzeiro que se encontra atracado na costa da Califórnia com 2.400 passageiros a bordo transporta, pelo menos, 21 pessoas infetadas com coronavírus. Uma dessas pessoas é Kari Kolstoe, uma passageira com cancro neuroendócrino em estágio quatro.A turista, da Dakota do Norte, EUA, encontra-se a bordo com o marido Paul, de 61 anos. O casal aguardava com expectativa o cruzeiro 'Grand Princess', com destino ao Havai, numa breve pausa dos tratamentos e intervenções médicas de que foi alvo nos últimos 18 meses.Segundo a agência Reuters, e perante uma quarentena de duas semanas a bordo do navio, a doente receia um atraso no seu próximo tratamento de quimioterapia que, segundo a agência, está programada para o início da próxima semana.Descrevendo-se como uma pessoa que "adora" fazer cruzeiros, Kolstoe disse que a experiência desta semana mudou completamente a sua visão. "Provavelmente é um risco que não aguento mais", confessou.

O navio onde se encontra o casal foi impedido de entrar no porto de São Francisco na quarta-feira, depois de as autoridades estaduais descobrirem que alguns passageiros e tripulantes desenvolveram sintomas semelhantes à gripe e que o mesmo navio estava ligado a infeções por coronavírus em, pelo menos, quatro pessoas de um anterior cruzeiro São Francisco (EUA) para o México.

"Aqueles que precisam ficar em quarentena estarão em quarentena", incluindo todos os 1.100 membros da tripulação, muitos dos quais podem ter sido expostos ao coronavírus durante a viagem anterior, informou o vice-presidente dos Estados Unidos da américa, Mike Pence.