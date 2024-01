Mulher dá à luz depois de ter recebido útero da mãe em transplante

Maira Montes deu à luz um filho que nasceu graças ao útero que recebeu, através de um transplante, da própria mãe, que é agora avó da criança que nasceu.O nascimento de Manuel ocorreu no hospital Clínic Barcelona, em Espanha, no dia 2 de janeiro.Maira sofre de uma doença genética rara que afeta uma em cada cinco mil mulheres. As pessoas que padecem de Síndrome de Rokitansky não têm útero.Como tal, a mulher estaria impedida de cumprir o desejo de ser mãe, até abril de 2022. Nesse mês, Maira recebeu um transplante de útero da própria mãe.Dois meses depois, a mulher espanhola teve pela primeira vez o período e pode começar o processo de fertilização. A gravidez de Maira foi "absolutamente normal", relata o hospital, citado pelo El País.A mulher deu à luz de cesariana, na 37.ª semana de gestação. Nos casos de transplante de útero, não se realizam partos normais, para não colocar em risco o órgão. O bebé nasceu em perfeito estado de saúde e com 2,9 quilogramas.O nascimento acontece na sequência de um programa desenvolvido pelo hospital para ajudar mulheres com o Síndrome de Rokitansky a dar à luz. Em outubro de 2020, uma mulher tornou-se na primeira espanhola a dar à luz após receber um útero "A operação é das mais complexas que há e conseguimos demonstrá-lo não uma, mas duas vezes, que somos capazes de realizá-la com bons resultados", destacou, citado pela imprensa espanhola, Alcaraz, chefe do serviço de Urologia e Transplante Renal.