Mulher de Navalny acusa Rússia de envenenar o marido com substância neurotóxica Novichok

Yulia Navalnaya, viúva do líder da oposição russa Alexei Navalny, acusou esta segunda-feira Vladimir Putin de matar o marido, segundo avança a Reuters. Navalnaya acusou também as autoridades russas de esconderem o corpo do opositor russo e de esperarem que os vestígios da substância neurotóxica Novichok desaparecessem do corpo."Vladimir Putin matou o meu marido", disse a viúva, acrescentando que iria trabalhar com o povo russo para lutar contra o Kremlin."Sabemos exatamente porque é que Putin matou Alexei há três dias", disse. "Vamos contar-vos em breve. Vamos descobrir com certeza quem cometeu este crime e como o cometeu. Vamos dizer os nomes e mostrar as caras", acrescentou.O Kremlin negou estar envolvido na morte do principal opositor russo de Vladmir Putin.Alexei Navalny morreu na sexta-feira aos 47 anos na prisão do Ártico.