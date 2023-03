Mulher desaparecida há mais de 30 anos nos EUA encontrada num lar em Porto Rico

Pensilvânia, nos Estados Unidos da América, foi encontrada a viver num lar de idosos em Porto Rico. A mulher, agora com 83 anos, desapareceu sem deixar rasto em 1992, deixando para trás o marido e sobrinhos. As autoridades acreditavam que estava morta.De acordo com a ABC News, Kopta manteve o passado em segredo durante o tempo que viveu em Porto Rico. Só recentemente, ao ser diagnosticada com demência, é que começou a revelar alguns detalhes da vida passada. Em 2022, uma assistente social que trabalha no lar reuniu informações suficientes para contactar as autoridades de Ross Township, na Pensilvânia, e informar sobre o paradeiro da mulher. Um teste de ADN confirmou que era Patricia Kopta, dada como desaparecida há mais de 30 anos.Gloria Smith recordou que, antes de casar, Patricia Kopta ia várias vezes de férias com amigos para Porto Rico. "Ela adorava o oceano, a praia, o sol quente", disse Smith à Associated Press citada pela ABC News. "Cheguei a casa uma noite e ela tinha desaparecido", disse Bob Kopta. Estavam casados há 20 anos.