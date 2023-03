Ossos de homem desaparecido em 2013 encontrados a menos de oito quilómetros do local onde residia

Os ossos de Christopher Story que desapareceu em 2013 foram encontrados, esta quarta-feira, a menos de oito quilómetros do local onde a vítima residia, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América.De acordo com a televisão norte-americana ABC News, foram encontrados ossos humanos numa floresta na Pensilvânia e as autoridades confirmaram que pertencem a um homem que desapareceu misteriosamente há cerca de 10 anos. Christopher Story foi visto pela última vez no dia 11 de agosto de 2013, por volta das 23h00, em New Castle.Após a descoberta, o Departamento de Polícia de New Castle (NCPD) lançou um comunicado onde informou que tem investigado o caso desde o desaparecimento de forma a conseguir "determinar o que lhe aconteceu".Segundo a polícia, a família de Story já foi informada da descoberta. A investigação sobre o que aconteceu ao homem ainda está em curso e o médico-legista não tomou uma decisão sobre a causa da morte, disse o NCPD no comunicado divulgado na quarta-feira. Os restos mortais de Christopher Story serão agora enviados ao FBI para testes forenses.Na altura do desaparecimento, o FBI publicou um relatório onde informava que o homem tinha sido visto pela última vez com "uma t-shirt branca, calções, um boné e sapatos pretos". O FBI também avisou que o homem "podia coxear" e que como não tinha a medicação que tomava diariamente podia "parecer agitado, confuso ou até a alucinar".