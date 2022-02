Mulher desenvolve coágulo de sangue após tomar pílula do dia seguinte

Jess Seaton, uma jovem de 25 anos pede ao Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, que forneça exames de sangue a mulheres antes de prescreverem a pílula do dia seguinte, isto após ter ficado com um coágulo de sangue que quase a matou.A vítima, em declarações ao jornal The Independent, admite que o coágulo de sangue a deixou com problemas de saúde a longo prazo que levaram ao uso de muletas durante muitos anos, desenvolvendo também um transtorno de stress pós-traumático.Expondo a sua experiência, Jess Seaton explicou que a pílula foi prescrita quando tinha 15 anos de idade, em janeiro de 2012."Devido à minha idade, estavam mais preocupados com uma gravidez numa menor de idade do que com a minha segurança", referiu a própria.