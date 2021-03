Mulher engravida de trigémeos apesar de tomar a pílula todos os dias

Amy Maxey, de 28 anos, disse ter ficado chocada quando descobriu que estava grávida de três bebés.São os primeiros filhos da jovem e ela ficou incrédula porque toma a pílula "todos os dias de manhã, assim que acorda.""Não sei o que dizer. Estou a viver uma loucura", revelou Amy Maxey, quando descobriu que estava grávida.A mulher está grávida há 28 semanas e os resultados das ecografias estimam que o parto ocorra entre as 32 e as 34 semanas.Os bebés estão saudáveis e vão ser cuidados com a ajuda da madastra da jovem de 28 anos, pois o pai não assumiu a paternidade.