Mulher dispara contra janela do KFC por não receber garfo e guardanapo

Uma cliente disparou uma arma contra uma janela de um 'drive thru' numa das cadeias de fast food da KFC, esta segunda-feira, em Kentucky, nos EUA.

O incidente foi motivado por não ter recebido um garfo e guardanapos, avança o jornal New York Post.

Charlene Witt, gerente do restaurante Subway em frente ao KFC, disse: "Não consigo nem pensar no que lhe estava a passar pela cabeça para sacar de uma arma e atirar numa janela. É assustador".

Um porta-voz do KFC disse que estão "agradecidos por ninguém ter sido ferido". "Estamos a colaborar com as autoridades locais enquanto elas investigam o incidente", concluiu.

O estabelecimento fechou depois do tiroteio.