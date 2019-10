Homem tenta abrir conta bancária com nota falsa de um milhão

A polícia de Nebrasta, nos Estados Unidos, está a procurar um homem que esta segunda-feira tentou abrir uma conta no banco com uma nota falsa de um milhão de dólares, o equivalente a cerca de 900 mil euros.

Segundo a imprensa local, os funcionários do Pinnacle Bank afirmaram que o homem entrou por volta das 9h30 e estava convicto da veracidade da nota, apesar de tentarem convencê-lo do contrário, segundo avança o New York Post.

O homem acabou por sair do banco com a nota e sem abrir conta.

O banco informou as autoridades que vão analisar as imagens de segurança para tentar identificar o homem.



A polícia quer verificar se o homem foi vítima de um crime.