Mulher doa saco com brinquedos sexuais para caridade... por acidente

Uma mulher enviou, por acidente, um saco com brinquedos sexuais para uma instituição de caridade, avança o jornal britânico Daily Star. A mulher e o marido procuravam organizar a casa e separaram todos os seus bens em diferentes caixas. Na gaveta da mesa de cabeceira, tinha brinquedos sexuais e jóias com valor sentimental e foi precisamente o conteúdo dessa gaveta que colocou num saco, no meio de tantos outros, que viria a entregar numa instituição de caridade local. No entanto, só deu conta tarde demais.



Por entre os bens sexuais, estava inclusive um colar de uma amiga do marido que já havia falecido.

No dia seguinte a mulher, que preferiu manter o anonimato, regressou à instituição para tentar emendar a situação. Um membro da equipa perguntou pelo conteúdo do saco para que a pudesse ajudar na procura. Ainda tentou esconder, mas o homem acabou por perceber o que continha.



A mulher ainda conseguiu localizar muitos dos seus pertences, exceto o colar e alguns items mais atrevidos.