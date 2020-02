Mulher dorme num berço, gasta milhares de euros em fraldas e vive como um bebé

Costa Leste dos Estados Unidos, gasta mensalmente mais de 270 euros em fraldas para manter o seu estilo de vida insólito.





Paigey Miller, daA criadora de conteúdos de 25 anos vive como se fosse um verdadeiro bebé. Todos os dias Paigey acorda no seu berço, muda de fralda, brinca com os seus brinquedos e cria conteúdo para a sua comunidade online de "infantilismo".O "infantilismo" é, essencialmente, uma psicopatologia que consiste no desejo ou excitação do indivíduo em ser tratado como criança ou bebé, usando fraldas e outros acessórios infantis.O objetivo da mulher é normalizar este estilo de vida após o ter adotado em maio de 2018 e por isso criou o seu próprio serviço de assinatura. Paigey espera poder ajudar outras pessoas a se sentirem com menos vergonha e angariar fundos para financiar as despesas consequentes de ser um bebé adulto.Os 270 euros que gasta em fraldas são financiados pelos seus 426 subscritores.