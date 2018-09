Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher e filho de cientista lutam pela vida após ataque de girafa em reserva natural

Vítimas foram esmagadas pelo animal que tentava proteger a cria.

12:49

A mulher e o filho de um conhecido cientista britânico, Sam Williams, estão a lutar pela vida no hospital depois de terem sido vítimas de um ataque de uma girafa, numa reserva natural na África do Sul.



Apesar do ataque ter sido violento, as duas vítimas sobreviveram devido à intervenção do britânico, que ao ver os familiares serem atacados conseguiu afugentar o animal e assim salvar as suas vidas.



De acordo com os meios de comunicação local, estima-se que a girafa tivesse consigo uma cria e que ao aperceber-se da presença dos humanos no seu território se terá sentido ameaçada.



Kate e Finn estavam à espera que Sam Williams regressasse do seu passeio pelas colinas do parque natural, como já era habitual. O casal, residente naquele país africano, trabalhava na área das ciências e ambos tinham experiência laboral na área da vida animal.



Após o ataque, a mãe e o filho foram levados imediatamente para um hospital nas imediações, mas os ferimentos eram tão graves que acabaram por ser transferidos para uma unidade hospitalar no Reino Unido através de um helicóptero.



Tanto Katy como o menino foram operados e encontram-se agora numa situação estável, ainda que continuem a correr perigo de vida. O responsável pela reserva natural lamentou o sucedido e confirmou que a girafa foi mãe há cerca de dois meses de uma cria, algo que pode ter influenciado o seu comportamento.



Em comunicado à imprensa, o cientista pediu que fosse respeitada a privacidade familiar neste momento duro e de aflição. "Foi um ato infeliz da natureza", disse.