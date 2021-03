Mulher encontrada morta após caminhada pelas montanhas nos EUA

Buckhorn Day Use Area, perto da Floresta Nacional de Angeles.



O corpo da mulher acabaria por ser localizado já este sábado, próximo de um trilho. Segundo as autoridades, a área tinha sido fortemente afetada por uma tempestade de neve. Após uma primeira investigação, a polícia descartou a hipótese de crime, mas as diligências prosseguem para apurar a causa da morte de Narineh.







Uma mulher saiu para fazer uma caminhada nas montanhas no passado fim de semana, na Califórnia, EUA, e nunca mais voltou. Foi agora encontrada sem vida, este sábado à tarde.Narineh Avakian, de 37 anos, saiu de casa pelo meio-dia do passado domingo, mas acabou por não regressar.De acordo com o Departamento de Polícia de Glendale, citado pela ABC News, a família reportou o seu desaparecimento na passada segunda-feira. Apesar de realizar caminhadas sozinha com frequência, os familiares não tinham conhecimento sobre onde poderia estar a mulher.O carro de Narineh foi encontrado na tarde de quinta-feira na