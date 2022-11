Mulher envenena ex-companheiro com croquete e rouba 27 mil euros

O homem não se lembra de mais nada, sendo que quando acordou no dia seguinte apercebeu-se que os 27 mil euros que mantinha na suas contas bancárias tinham desaparecido.



As câmaras de vigilância mostram o encontro de Juan Carlos e María Belén num bar a 24 de agosto para resolverem algumas questões jurídicas. O homem ter-se-á levantando para pedir uma bebida, tendo Belén aproveitado o momento para colocar benzodiazepina num dos croquetes que haviam pedido. Juan Carlos terá trincado o petisco, mas minutos depois começou a sentir-se mal depois. O homem confessa, que na altura, apercebeu-se do sabor estranho, mas não deu importância.O homem não se lembra de mais nada, sendo que quando acordou no dia seguinte apercebeu-se que os 27 mil euros que mantinha na suas contas bancárias tinham desaparecido.

As investigações para provar que foi a ex-companheira que envenenou e roubou Juan Carlos duraram quatro meses, tendo sido a mulher de 47 anos sido detida, no passado dia 11 de novembro, pelas autoridades.



Belén

é acusada de fraude e ofensas à integridade fisica.

Uma mulher foi detida, na sexta-feira, após envenenar o marido com um croquete em Zaragoza, Espanha.O casal, que estava em processo de separação há um mês, tinha-se encontrado num bar para discutir questões jurídicas. A mulher terá colocado fármacos psicotrópicos na comida do ex-companheiro, mas nada fazia prever este desfecho, uma vez que o casal parecia estar de acordo sobre o divórcio, não tendo recorrido a advogados, avança o El País.A benzodiazepina é um fármaco psicotrópico que afeta o sistema nervoso sendo uma das principais componentes nos medicamentos usados para tratar a ansiedade ou as insónias. O medicamneto diazepam é um dos exemplos. Os efeitos que provoca são sedação e relaxamento, mas em quantidades excessivas pode causar coma e, em casos extremos, a própria morte se misturado com álcool.