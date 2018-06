Mulher finge-se de morta para sobreviver a violador que a esfaqueava

Vitima, apesar de gravemente ferida, conseguiu descrever o crime e o atacante à polícia.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 18:34

Uma mulher de 49 anos que sofreu uma brutal violação sexual numa área rural de Uberlândia, no interior do estado brasileiro de Minas Gerais, e depois foi esfaqueada pelo violador, conseguiu sobreviver fingindo estar morta depois de receber várias facadas. Imaginando que realmente a sua vítima estava morta, o criminoso voltou tranquilamente para sua casa e acabou preso horas depois, quando a vítima, apesar de gravemente ferida, conseguiu descrever o crime e o violador à polícia no hospital.

Alessandra Rodrigues da Cunha, a inspetora da polícia de Uberlândia que acompanha o caso contou que nunca tinha visto uma vítima com tantos ferimentos e tão graves espalhados pelo corpo. Segundo Alessandra, vários ferimentos provocados pela faca usada pelo criminoso com selvajaria são tão profundos que os médicos não conseguiram fechá-los com pontos e as mãos da vítima ficaram destroçadas.

De acordo com o relato da vítima, que há algum tempo foi viver numa casa de campo na área rural de Uberlândia para curar uma depressão, o criminoso, que apareceu de repente numa bicicleta, abordou-a quando ela fazia uma caminhada numa estrada deserta da região. Primeiro anunciou um assalto, roubou-lhe a aliança de casada e um fio de ouro, e depois obrigou-a a correr para o meio das árvores, seguiu-a e abusou sexualmente dela usando bastante violência física.

Depois, o homem começou a esfaqueá-la, cravando a faca repetidamente no corpo dela enquanto gritava que ia matá-la. A vítima, apesar do indescritível terror do momento e das dores, usou as mãos para tentar evitar os golpes que o criminoso tentava dar-lhe no pescoço, e a certa altura ainda teve discernimento para se fingir de morta.

Isso fez o violador parar os golpes e ir-se embora, confiante na sua impunidade. A vítima então, num esforço desesperado pela vida, arrastou-se pela estrada por mais de 800 metros até chegar a uma casa, cujos moradores chamaram socorro.