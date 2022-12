Mulher ganha quase 165 mil euros após roubar raspadinha no 'amigo ladrão' nos Estados Unidos

Uma mulher norte-americana ganhou cerca de 165 mil euros depois de ficar com um bilhete de um colega para a lotaria na troca de presentes do trabalho. Jogavam ao Amigo Ladrão.Lori Janes, de Louisvill, estado do Kentucky, nos EUA, recebeu raspadinhas da Hit the jackpot no dia 13 de dezembro, numa festa do escritório onde trabalha, reporta a CNN Internacional.Para as prendas, tinha sido estabelecido um valor máximo de cerca de 25 euros. A primeira prenda que tinha sido oferecida a Lori Jane foi um vale para uma loja com este valor, mas outro colega decidiu roubá-lo. Depois disso, quando a norte-americana teve que escolher outro presente, optou pelas raspadinhas que tinham sido atribuídas a outra pessoa.Lori Janes raspou um dos bilhetes e ficou chocada quando descobriu que tinha acabado de ganhar 165 mil euros. Todos os colegas também ficaram incrédulos."Não podia acreditar! Foi uma troca de presentes de 25 euros, e eu ganhei 165 mil euros!", contou a vencedora depois de perceber que tinha ganho o prémio.A norte-americana foi levantar o seu prémio no próprio dia. Depois dos impostos, o valor ficou em cerca de 115 mil euros."Sou verdadeiramente abençoada", concluiu a mulher.As probabilidades de ganhar o prémio de 165 mil euros no jogo Hit the jackpot são de apenas 1 em 1,08 milhões, de acordo com a lotaria do Kentucky.É um jogo semelhante ao Amigo Secreto, mas que se diferencia pela possibilidade de os presentes irem rodando entre os participantes.Neste jogo, o primeiro sorteado escolhe um presente e abre. O segundo abre outro presente e pode escolher entre ficar com esse ou "roubar" o do colega. Assim acontece até o último presente ser aberto. Em todos os casos, é preciso de se fazer uma troca.