Mulher morre ao cair de penhasco enquanto tirava fotografias

Uma mulher belga, Zoe Snoeks, caiu de um penhasco de 30 metros de altura enquanto pousava para uma fotografia à beira do mesmo, na manhã desta quarta-feira. A mulher estava de viagem com o marido no Luxemburgo quando se deu a tragédia, perto da vila de Nadrin.



A mulher de 33 anos escorregou na beira do penhasco e caiu no rio Ourthe, de acordo com o Ministério Público, segundo noticiou o jornal The Sun.

O marido de Zoe, Joeri Janssen, disse que sua esposa "desapareceu" um dia antes de eles voltarem para casa. "Nós começámos a viagem na nossa caravana no domingo. Desde a pandemia da Covid-19, que viajar pela Europa na nossa caravana e tirar fotografias bonitas era algo que fazíamos apenas os dois", disse ele.



Zoe partilhava na sua página de Instagram fotografias das viagens que fazia.

uase sempre neblina lá [na zona da queda]. É ótimo para fotos. Chegamos antes das 9h", contou o marido.



Joeri

explicou que Zoe estava pousar para as fotografias, na beira do penhasco, quando ele lhe pediu para "cuidar" dos cães, Joy e Ivy, que os acompanhavam sempre nas suas viagens.

"Levantamo-nos muito cedo para tirar fotos naquele dia. Há q"Quando me virei de volta para Zoe, ela já não estava lá, tinha simplesmente desaparecido. Tudo aconteceu em menos de cinco segundos", acrescentou ainda.

"Eu não vi, nem ouvi nada... nenhum grito. Eu olhei para cima e vi apenas poeira. Liguei para a Zoe, apesar de saber que era inútil, uma vez que o penhasco tinha dezenas de metros de altura", confessou também o marido.