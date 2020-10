Mulher morre após ser obrigada a parar tratamentos de quimioterapia devido à Covid-19

Uma mulher morreu no passado sábado após ser obrigada a interromper a quimioterapia, devido à pandemia de Covid-19, para tratar um cancro no cérebro em Bury, Inglaterra, avança o jornal britânico Mail Online.

Emma Jenkinson tinha 31 anos e era mãe de quatro filhos. Já tinha vencido um cancro aos 24 anos.

A jovem mãe interrompeu os tratamentos em março e, segundo o marido da vítima, estava a reagir bem. No entanto, começou a sentir-se mal no início de maio. No final do mês, um exame revelou que o cancro tinha crescido acabando nessa altura por retomar os tratamentos de quimioterapia. Em setembro, descobriu que a quimioterapia estava a ser ineficaz.

"Ela começou a perder o equilíbrio e a cair. Na pior das hipóteses, caía de 15 a 20 vezes por dia", disse Andrew Jenkinson, o companheiro de Emma, ao Mail Online.

Depois de Andrew revelar que não tinha dinheiro para o funeral da esposa, foi criada uma página na internet que angariou, até ao momento, mais de 14.300 euros para ajudar a família.