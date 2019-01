Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morta à facada enquanto passeava os cães em Espanha

Corpo de Míriam Vallejo foi encontrado por um casal num local frequentado por praticante de atletismo e ciclismo.

12:34

Uma mulher, Míriam Vallejo, foi encontrada morta com vários golpes de facadas perto de Madrid, em Espanha. As autoridades ainda não conhecem a origem desta morte, mas acreditam que a mulher foi morta enquanto passeava os cães.



Segundo avança o jornal ABC, o corpo de Vallejo foi encontrado por um casal num local muito frequentado por praticante de atletismo e ciclismo.



As autoridades acreditam que todas as hipóteses estão em aberto, mas há a hipótese de um ataque com motivos sexuais.



De acordo com o que o casal alegou às autoridades, o corpo teria pelo menos ferimentos de 30 facadas. Segundo a mesma fonte, a vítima tinha as unhas partidas que havia usado para se defender do agressor.



Vários cães permaneceram junto ao corpo da mulher, o que sustenta a idade de o crime ter acontecido naquela zona.