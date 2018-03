Mulher mostra-se com barba para acabar com o preconceito

Jovem tem anomalia desde os 10 anos devido a síndrome nos ovários.

Olivia Qualls tem várias razões para se querer esconder do olhar crítico das redes-sociais. Contudo, a jovem, que tem barba desde os 10 anos devido a problema nos ovários, decidiu partilhar fotos intimistas no Instagram para inspirar jovens na mesma situação.

Durante a infância, a jovem apenas via figuras femininas com pelos faciais no circo e "essa ausência de representação", criava sentimentos de insegurança e revolta.

De acordo com o jornal Metro, a rapariga foi diagnosticada com a síndrome do ovário poliquístico (SOP), cuja as causas ainda não são totalmente conhecidas pelos médicos, mas que se acredita ter raízes genéticas.

Depois de vários anos a depilar diariamente o rosto, a mulher desistiu de eliminar os pelos do queixo e das axilas e decidiu "revelar o seu verdadeiro aspeto e aceitar a natureza".

"Tem sido uma caminhada difícil. Escondi-me durante muito tempo. A opinião dos outros e até as minha eram muito influenciadas pelos padrões de beleza dos anos 90. Sempre foi difícil de lidar.", contou Olivia.

Através de uma comunidade online, a mulher encontrou um sistema de apoio e sente-se mais à vontade para partilhar a sua realidade.

Olivia partilha várias fotos, sem efeitos ou produções, onde fotografa os pelos corporais de forma despreocupada e por vezes "até corajosa e desafiadora".

Mas nem todas as pessoas são tolerantes e a rapariga afirma que já foi alvo de "agressões dirigidas aos pelos corporais, especialmente do rosto".

A sua sexualidade é várias vezes questionada e é acusada de "ser pouco feminina" e de "querer ser um homem".

Contudo, Olivia tem aprendido a lidar com o lado menos positivo das redes sociais e afirma que o objetivo da partilha é o mais importante.

"Nós merecemos felicidade, conforto e inclusão", afirma a modelo.