Mulher norte-americana morta pelo Hamas enquanto protege filho com o corpo

Deborah Matias estava em casa com o filho e o marido quando foram atacados por um grupo do Hamas, no fim de semana, em Israel. Os terroristas explodiram a porta de frente da casa e a da sala segura.

A mulher americana morreu baleada enquanto protegia o filho dos atacantes, escondido por baixo do corpo da mãe. Rotem Matias, de 16 anos, foi baleado no estômago, mas sobreviveu. O marido, Shlomi Matias, morreu.

"Estávamos ao telefone com a Deborah quando ela foi morta", disse ILan Troen, avô do menino, à CNN Internacional. O homem manteve contacto com o neto ensanguentado e escondido por mais de 12 horas.

Deborah Matias e o marido fazem parte dos pelo menos 11 cidadãos norte-americanos mortos em Israel.

Segundo a Reuters, Joe Biden afirmou que "para os cidadãos norte-americanos que se encontram atualmente em Israel, o Departamento de Estado está a prestar assistência consular, bem como a atualizar os alertas de segurança. Para aqueles que desejam partir, os voos comerciais e as opções terrestres ainda estão disponíveis".

O Ministério da Saúde de Gaza informou, esta terça-feira, que 830 palestinianos foram mortos e 4250 ficaram feridos após os ataques israelitas que acontecem no país desde sábado.

Após o ataque do Hamas em Israel, os meios de comunicação avançam que há 900 mortos, pelo menos 2600 feridos e dezenas de reféns.