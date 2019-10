Mulher quase mata namorado ao sentar-se em cima da cara dele durante sexo oral

Uma mulher admitiu que quase matou o namorado por asfixia depois de o ter forçado a fazer sexo oral sentada em cima da cara dele. O caso insólito aconteceu em dezembro do ano passado no Condado de Boone, Missouri, nos EUA.

De acordo com o jornal Metro, Amy Nicola Parrino, de 44 anos, atirou o namorado para o chão e sentou-se em cima dele. Depois de o fazer, o homem ficou sem conseguir respirar.

A mesma publicação dá conta de que este não foi caso único. No dia anterior ao do sucedido, a mulher terá andado nua pela casa do casal a correr atrás do homem. Amy terá ainda batido no namorado com um cinto e usou a própria força desferindo-lhe socos.

O homem terá dito que se estava a sentir mal e que estava com dores no estômago. Disse à namorada para parar e para o "deixar em paz", mas teve de recorrer às autoridades, a quem revelou ser vítima de violência doméstica.

"Ela fica violenta muito depressa", contou o homem à polícia, afirmando que temia pela sua segurança.

A mulher foi levada pelas autoridades. Ficou detida e foi condenada a prisão perpétua.