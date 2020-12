Mulher que foi sequestrada em bebé encontra-se com os pais biológicos na Roménia... 25 anos depois

Um casal, cuja filha foi sequestrada e vendida quando era ainda bebé nos Estados Unidos, descobriu que esta estava afinal viva ao fim de 25 anos, de acordo com o jornal britânico Daily Star.

A família de Belle Barbu era pobre quando esta nasceu, na Roménia em 1994, e a menina acabou por ser vítima de tráfico de seres humanos.





Os médicos disseram aos pais que esta tinha morrido de doença poucos dias depois de nascer. No entanto, uma enfermeira acabou por contar a verdade: a menina tinha sido vendida a uma família norte-americana. Os pais tentaram procurá-la em todos os orfanatos durante um ano até não terem mais dinheiro.Aos oito anos, os pais adotivos disseram-lhe que era adotada e que tinha nascido na Roménia. Disseram ainda que esta tinha sido abandonada pelos pais.Belle Barbu, atualmente com 26 anos, descobriu há um ano que tinha sido vendida por uma família norte-americana. Em 2019 encontrou um grupo no Facebook, cujo objetivo era ajudar cidadãos romenos a encontrar as suas famílias biológicas, e, em apenas 48 horas, encontrou o irmão e descobriu que tinha mais dois. Três semanas depois falaram pela primeira vez por telefone.

A organização Operation Underground Railroad, que ajuda países de todo o mundo a resgatar vítimas de tráfico de seres humanos, promoveu testes de ADN que comprovaram a identidade de Belle.

O encontro com os pais biológicos aconteceu em 2019 em Roma. "Senti uma grande ligação com eles, dizer adeus foi horrível", conta agora ao jornal britânico The Sun.



Belle dedica-se agora a contar a sua história para chamar a atenção para o crime de que foi vítima: tráfico de seres humanos.