Valérie Bacot matou o marido em 2016 após anos de consecutivos maus tratos e recebeu esta sexta-feira uma sentença de quatro anos de prisão, com três anos de pena suspensa e tendo já passado um ano em prisão preventiva, não vai cumprir qualquer pena de prisão.



A história

Corria o mês de março, o ano era 2016, Valérie tomava a decisão de matar Daniel Polette. Ela com 35 anos, ele com 61. Pediu ajuda a dois dos seus quatro filhos para enterrar o corpo do agressor numa floresta. Mas uma denúncia viria a levar Valérie a ser detida, em outubro de 2017.





Quando tinha apenas 12 anos, Valérie foi violada por Daniel Polette, que mantinha uma relação com a mãe. O homem chegou a ser condenado e preso em 1995 pelo crime que cometeu, mas um juiz autorizou a saída da prisão e permitiu que o homem voltasse a casa da família. "Tudo voltou a ser como antes", revelou a mulher em livro. Valérie engravidou do agressor e foi expulsa de casa pela mãe.



Para além de toda a violência física e psicológica a que era sujeita, a mulher foi ainda obrigada a prostituir-se. Sempre que pensava fugir, era ameaçada com uma arma.

