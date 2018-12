Mulher salva cão violado durante cinco anos

Yvonne ficou de coração partido ao conhecer a história do animal e levou-o para o Reino Unido.

Yvonne West salvou um cão que foi violado pelo irmão do antigo dono durante cinco anos. A mulher conheceu a história através de um vídeo no Facebook e ficou de coração partido.Pincho, um cão de raça Terrier, estava bastante mal tratado e com diversos ferimentos graves. As imagens foram publicadas por um grupo de resgate animal espanhol que explicava ainda que, devido às violações de que foi alvo, o animal também ficou incontinente.Ao saber da triste história de Pincho, Yvonne decidiu que tinha de fazer algo: trouxe-o para sua casa, em Suffolk, no Reino Unido, e cuidou dele. "Quando vi o Pincho sabia que tinha de o ajudar, queria dar-lhe uma boa casa e mimá-lo", disse Yvonne West ao The Sun."Este homem ia a casa do irmão todos os fins-de-semana e nesse tempo abusava do Pincho. Tinha sexo com ele e causou-lhe problemas crónicos. Ficou incontinente e precisa de usar fraldas. Também tem problemas de joelhos e ancas causados pelos abusos", acrescentou.Agora, Pincho tem uma vida descansada e tratamentos para melhorar a sua condição de saúde. Já foi sujeito a cirurgias e faz fisioterapia. Yvonne gasta 60 libras - 66 euros - por semana em acumpuntura para cães.Imagens e vídeos são partilhadas frequentemente na página de Facebook do animal que conta já com 4 mil seguidores.